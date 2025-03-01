「韓国」を総力特集した『CREA』2025年春号（文藝春秋）が、2025年3月7日に発売される。 【画像】パク・ウンビン＆ATEEZの表紙『CREA』2025年春号の内容をチェック 今号のテーマは「韓国のすべてが知りたくて。」。2種の表紙で発売される。通常版の表紙を飾るのは、全米1位を獲得し、アメリカ最大級の音楽フェス‘Coachella 2024’に出演した8人組ボーイズグループ「ATEEZ」。 特別版には、ドラマ『ウ