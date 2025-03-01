2025年に創刊120周年を迎えたライフスタイル誌『婦人画報』（株式会社ハースト婦人画社）が、3月1日に発売された。 【画像】婦人画報4月号の内容は？ 今号は、「花見の宿」特集。『婦人画報』編集部が全国各地から厳選した、桜の絶景を堪能できる宿を特集。宿自慢の桜、近隣の名所の絶景、春の味覚を生かした美食を満喫できる宿を紹介。2025年の春は、宿で花見を楽しむ優雅なひとときを過ごしたい。 そのほか“綺麗