昨年末12月29日、東京・浅草で「鬼そば 藤谷」を営む芸人・HEY！たくちゃんこと藤谷拓廊さんがXで発表したポストが話題となった。  【画像】大会で３度の優勝を誇るHEY！たくちゃん の作る一杯 原材料・賃料…高騰する東京を離れて秋田で挑戦  〈浅草鬼そば藤谷から秋田県大曲道の駅なかせんへ来年移転することに決意しました。3月10日まで浅草鬼そば藤谷でしっかり営業していきます。残り約60回近くの営業に