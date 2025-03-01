2月28日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は3日ぶりに大幅反発し、前日比601ドル41セント高の4万3840ドル91セントで取引を終えた。アメリカ長期金利の低下などが好感され、買い注文が膨らんだ。前日終値からの上げ幅は一時、640ドルに迫った。同日に発表された1月のアメリカ個人消費支出（＝PCE）物価指数は前年同月比2．5％上昇と市場予想通りだったことでインフレ再燃への懸念が和らぎ、幅広い銘柄が買われた。アメリ