フジテレビは1日、『フジテレビドキュメンタリー』の公式YouTubeチャンネルを開設した。『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)で大きな反響となったお笑い芸人・小堀敏夫の「クズ芸人のその後」に密着した動画などが配信されている。小堀敏夫フジテレビではこれまで『ザ・ノンフィクション』をはじめ、『FNSドキュメンタリー大賞』、『わ・す・れ・な・い』など数々のドキュメンタリー作品を制作し、放送界の