道内の200を超える公立高校ではきょう（2025年3月1日）卒業式が行われ、2万5千人を超える生徒が学びやを巣立ちました。道路沿いなどで見かける看板に可愛らしいドレス姿も。毎年、ユニークな卒業式で知られる「札幌南高校」では、 卒業生が思い思いの衣装に身を包み、式ではクラスの代表が卒業証書を受け取りました。「高等学校の過程を卒業したと称します。おめでとう。」道内公立高校のことしの卒業性は222校で2万6132人と