富山湾に春を告げるホタルイカ漁がことしも始まりました。漁師たちが港から1キロあまり沖合いに仕掛けられた定置網を引き上げると、現れたのは大量のイワシ。きょうの水揚げはわずか18キロと解禁初日の平均115キロを大きく下回る出足となりました。富山湾のホタルイカ漁は来月にかけて最盛期を迎えます。