BOYNEXTDOORは韓国の人気歌手・ラッパー・プロデューサーであるZICOがプロデュースし、HYBE MUSIC GROUP レーベルの KOZ ENTERTAINMENTに所属する6人組男性グループ。2023年デビューとまだ活動期間は長くないにも関わらず、メンバーの安定した高いパフォーマンススキルと楽曲の音楽性の高さが魅力である。そんな彼らの待望の初単独コンサートツアー『BOYNEXTDOOR TOUR KNOCK ON Vol.1 IN JAPAN』神奈川公演が、2月23日（日）、24日