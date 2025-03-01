（C）2025 映画「僕らは人生で一回だけ魔法が使える」製作委員会今年の映画興行にひとつの特徴がある。『366日』や『ファーストキス 1ST KISS』のように、公開後の鑑賞者の口コミやSNSから話題が広がり、息の長いロングラン上演になるヒットパターンが続いているのだ。昨年の『極悪女王』（Netflix）の社会的ヒットも記憶に新しい、鈴木おさむ氏が原作と脚本を手がける新作映画『僕らは人生で一回だけ魔法が使える』もそんな作品の