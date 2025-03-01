世界中の食材やオリジナルの食品を扱う成城石井。おいしいと話題になる商品はたくさんありますが、温めるだけで手軽に食べられる自家製レトルト食品が本格的でおいしいんです！今回は、成城石井でおすすめのレトルト食品3つを紹介します。ストックしておけばいつでも気軽に本格料理が味わえますよ。スパイスの香りが食欲を刺激！●チーズ仕立てのコクうまコーンポタージュ（430円）丸鶏から抽出したのうこうなブイヨンスープに、バ