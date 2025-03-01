静岡市は2月28日、学校運営協議会の委員339人分の報酬およそ150万円が未払いだったと発表しました。学校運営協議会は各小中学校の運営方針などを協議するもので、学校代表者以外の委員には報酬を支払う必要あったものの、担当者が法令解釈を誤り「無償」と判断していました。2019年度と20年度の分は時効で、2021年度から23年度までの報酬額と遅延金の総額は委員339人に対し144万8000円に上ります。このうち受け取りの意思を示した2