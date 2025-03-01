断水の影響で、臨時休業を余儀なくされていた米沢市の天元台高原スキー場は1日、営業を再開しました。水が出ない状況は現在も続き当面の間、営業日を限定するなどして対応する方針です。強風の影響でスキー場は午前9時半ごろから営業を開始し、再開を待ちわびた多くの客が訪れていました。群馬から「（このゲレンデの魅力は）パウダースノーですね。1日はまだお客さんも少ないので、きれいなゲレンデを楽