岩手県大船渡市の山林火災は現在も延焼が続いていて、きょう午前7時半に避難指示の対象が4500人を超えました。現場から中継です。火災現場は、きのうよりも煙の発生場所が山の下の方に移ってきました。下には住宅もあるということです。ここは火災現場から直線でおよそ3キロ離れた大船渡温泉です。先月26日に大船渡市で発生した山林火災は、4日目のきょうも延焼が続いていて、きょう午前6時までに1400ヘクタールが焼けました。ヘリ