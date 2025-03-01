「しくじり先生 俺みたいになるな！！」に、ママタルト（檜原洋平、大鶴肥満）が出演。大鶴の体格に、相撲界から注目の声があったことが明かされた。【映像】「体重100kg超え」高校生時代の写真有名人のしくじり経験から教訓を学ぶ本番組。今回は「M-1グランプリ2024」ファイナリストのママタルトがしくじり先生として登場。「やっとの思いでM-1に出たのに、かかりすぎて記憶を失っちゃった」と振り返り、M-1しくじりの裏側を