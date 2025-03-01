韓国の「三・一独立運動」を記念する政府式典で演説する大統領代行の崔相穆経済副首相兼企画財政相＝1日、ソウル（共同）【ソウル共同】韓国大統領代行の崔相穆経済副首相兼企画財政相は1日、日本統治下の1919年に朝鮮半島で起きた「三・一独立運動」を記念するソウルでの政府式典で、職務停止中の尹錫悦大統領に代わり演説した。今年の日韓国交正常化60周年を機に「過去の傷」を癒やしつつ、両国関係が新たな段階に発展するよう