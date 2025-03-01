2020年に脳出血で手術を受け、療養中の俳優・清原翔（32）が28日、Instagramを更新。最新ショットを披露した。【映像】療養中の清原翔（複数カット）2013年から「MEN'S NON-NO」の専属モデルを務め、2019年にはNHK連続テレビ小説『なつぞら』に出演するなど、多方面で活躍していた清原。しかし、2020年6月に感染性心内膜炎による脳出血で倒れ、約2年8カ月後となる2023年2月にはInstagramを更新し、「3回の手術を経て日々のリハ