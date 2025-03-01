日本プロ野球機構（NPB）は2月28日、12球団を対象にしたオンラインカジノの利用について報告した。それによると、全12球団のうち7球団14人の利用者から報告があり、先に公表されていたオリックス・山岡泰輔投手を含めると、8球団15選手が自主申告したことになる。NPBは今後も「自主申告を受けつける」としているが、はたしてこのやり方でいいのか。「こうした球界を揺るがす事件が勃発すると、いつもながらNPBの弱気の姿勢が目