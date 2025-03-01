柏木由紀さんがプロデュースするコスメブランド、upink（ユーピンク）は3月14日、ブランド初の化粧下地「グロウラスティングベース」と、クリーミーなツヤと塗りたての発色が続く「アディクトメロウリップ」の新色「03 ベリー」を全国発売します。■こだわりの新作ベースアイテム＆人気リップの新色登場！毛穴カバーに特化した「ポアレスフィットプライマー」や、発売からわずか半年でブランドを代表するアイテムにもなっている大