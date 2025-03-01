エムティーアイが提供する「ルナルナ おくすり便」は、3月1日・2日に原宿で開催される国際女性デーイベント「Be Me〜ご自愛市spring〜」（主婦の友社、毎日新聞社共催）に出展します。■オンラインで処方可能な低用量ピルという選択肢を「ルナルナ おくすり便」は、医師とのオンライン診療から低用量ピルの処方までをスマートフォンで完結できる、医療機関と利用者をつなぐプラットフォームサービス。今回の出展では、生理や女性の