横浜Ｆ・マリノスは３月１日、J１第４節で湘南ベルマーレとホームの日産スタジアムで対戦。13時のキックオフに先立ち、スターティングメンバーが発表された。スタメンは以下のとおり。GK 19朴 一圭DF 27松原 健DF 13ジェイソン・キニョーネスDF 39渡邊泰基DF ２永戸勝也MF ６渡辺皓太MF 45ジャン・クルードMF 14植中朝日FW 17井上健太FW 10アンデルソン・ロペスFW ７エウベル【サブメンバー】GK 21 飯倉大樹DF 15サンディ・ウ