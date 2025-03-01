結婚生活は喜びもあれば、ときにはパートナーからの思わぬ言動に戸惑う瞬間もあります。今回は、夫婦円満のヒントを紹介します。【コミュニケーションの重要性】日常の忙しさに追われ、コミュニケーションが減ることもあります。夫婦での会話が少なくなってきたら、日々の出来事を共有する時間を意識的に作ることが大切です。【自分の感情を表現する】自分の言葉や行動が相手に理解されないと感じたときは、率直に自分の感情を伝え