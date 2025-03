偉大なボーカリストを父に持つある女性の“近影”が話題になっている。【写真】チャゲアスASKAの娘で歌手の宮崎薫ASKAの娘は35歳の歌手シンガーソングライターの宮崎薫。何を隠そう、元「CHAGE and ASKA」のASKAの長女である。彼女はさる2月23日、マレーシア・クアラルンプールでASKAがおこなった『ASKA ASIA CONCERT TOUR 2025 -Who is ASKA !?- in Kuala Lumpur』にゲストボーカルで参加。親子でアジアのファンを沸かせた