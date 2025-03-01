2月も終わり、桜の開花予想のニュースが聞こえてくる季節に。J-CASTトレンドで最近公開された記事のなかから、編集部が特に「これは！」と選んだオリジナル記事をご紹介しよう。電車に乗ってさまざまな駅や街へ移動できる■若槻千夏が「衝撃」与えた女性今やレディー・ガガのネイル担当アーティストタレントの若槻千夏さんが2025年2月25日、東京都内で行われたジェルブランド「LaShade」の新ブランド発表会に登場した。「LaShade