【モデルプレス＝2025/03/01】超特急のユーキ（村田祐基）が3月1日、『BULLET TRAIN No.5 YUKI PHOTO BOOK 「THE GROWN」』（3月14日発売／SDP）の発売記念イベントに出席した。【写真】超特急「全員落ちてた」可愛い共演者◆超特急ユーキ、timelesz松島聡からの連絡に喜び写真集の中からお気に入りカットを聞かれると、豪華版の表紙にもなっているクールでスタイリッシュなカットをセレクト。「日頃はドジッ子担当ということもあ