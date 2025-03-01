俳優の高知東生（60）が25日までにX（旧ツイッター）を更新。自身と同じ違法薬物事件にかかわった元NHKアナウンサーの番組出演を報告し、活動をねぎらった。高知は「いや〜ハラハラした！」と率直な心境から書き出すと「同じ薬物事犯の塚本堅一さんがアベマに出て、薬物問題のバッシングについて発言」とコメント。元NHKアナウンサーの塚本堅一（47）氏が27日配信のAbema「報道リアリティーショーABEMA Prime」に出演し、16年に危