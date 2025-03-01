昨年の衆院選で初当選した自民党の森下千里衆院議員（43＝比例東北ブロック）は1日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、国会議員になって初めて委員会で質問したことを報告した。2月28日の投稿で「昨日は予算委員会分科会において、初めて質問に立たせて頂きました。トップバッターだったのもあって『頑張れ』と後ろから声援をいただきました」と投稿。「宮城の暮らしを支える、という観点から災害時の通信確保、消防、郵便局