笑美面（9237、東証グロース市場）。介護施設の入居検討者に対し施設を紹介するマッチング事業が主。ここにきて注力しているのが、介護業者へのコンサルタント。【こちらも】好業績で全社員にインセンティブ報酬:明豊エンタープライズのいま2023年10月に新規上場の笑美面を久方ぶりに覗いて見ようと思ったのは、上場来好収益を続けていると知ったからだった。この間しばしば指摘しているが、「介護事業の厳しさ⇔倒産増」が報