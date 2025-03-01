テレビアニメ『プリキュア』シリーズの第22作目となる新作『キミとアイドルプリキュア♪』（キミプリABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜前8：30）の第5話あらすじ＆先行場面カットが公開された。4話ラストに登場した謎の人物は田中という名前で、担当声優・諏訪部順一からコメントが到着した。【画像】可愛い！コスメCM出演したプリキュア公開された『キミプリ』場面カット2日放送の第5話「マネージャーさん、ついちゃっ