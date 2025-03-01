1日の県内は高気圧に覆われ、気温が上がっています。県は一部地域に雪下ろしなどに関する注意喚起情報を発表し、事故防止を呼びかけています。山形地方気象台によりますと、1日の県内は晴れや曇りで予想最高気温は山形14度、酒田13度、米沢と新庄で12度と、平年に比べいずれも6度から8度ほど高くなりそうです。県は最上、北村山、置賜地域に雪下ろしなどに関する注意喚起情報を発表し、雪害事故防止を呼びかけています。