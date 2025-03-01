プレミアリーグ第27節でイプスウィッチに勝利したものの、依然として14位と下位に低迷するマンチェスター・ユナイテッド。シーズン途中に指揮官をエリック・テン・ハーグからルベン・アモリムに変えたことで問題の解消を図ったが、解消どころかむしろ問題は拡大していると英『Daily Mail』は伝えている。現在のユナイテッドには問題が山積みで、それらが改善の兆しを見せていないことがさらなる問題となっている。まずは負傷者の問