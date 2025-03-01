オープン戦ドジャースエンゼルス（２８日、米アリゾナ州グレンデール＝キャンメルバックランチ）エンゼルス菊池雄星投手（３３）が２８日（日本時間３月１日）、オープン戦初登板し、０―０の初回先頭で迎えた花巻東（岩手）の後輩で「１番・ＤＨ」の大谷翔平投手（３０）との今季初対戦ではいきなり先頭打者アーチを献上し、先輩左腕は「３―２からストレートが真ん中に行ったら、あのレベルになると見逃してくれません