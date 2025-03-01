コーディネートのアクセントに使えるメガネやサングラス。機能性に優れた逸品から、お気に入りのアイウェアのケアや収納が楽しくなるアイテムまで種類豊富にセレクト。メガネ拭きとしてもハンカチとしても使える優れもの。25cm角￥990（中川政七商店）オールプラスチックでお風呂やサウナの時間も安心。お風呂・サウナ専用メガネ AIGAN FORゆII￥3,300〜（メガネの愛眼／愛眼 お客様相談室 TEL：0120・313・078）折り畳んで収納で