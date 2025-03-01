JR九州によると、1日午前11時15分ごろ、久大線うきは駅で信号系トラブルが発生した。この影響で同11時23分現在、同線久留米〜日田間で列車に遅れが出ている。同11時42分現在、同線久留米〜日田間で運転を見合わせている。運転再開まで時間がかかる見込み。同11時57分現在、運転再開は同日午後1時ごろの見込み。同日午後0時40分現在、運行来合わせ区間は筑後吉井〜日田間。同1時20分現在、うきは駅から日田方面への信号機が赤から