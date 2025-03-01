佐賀県は28日、新たな副知事に政策部長の平尾健氏（61）、地域交流部長の引馬（ひくま）誠也氏（47）を選任する人事案を県議会に提案した。山口祥義知事は提案理由説明で「経験や見識、人柄などから適任」と述べた。平尾氏はゼネコン勤務を経て1993年に入庁し、県土整備部長などを歴任。2023年から現職を務め、県立大新設や陸上自衛隊輸送機オスプレイ配備計画などを担当してきた。引馬氏は東大卒業後、総務省を経て06年から