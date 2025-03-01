第28回全国菓子大博覧会・北海道 実行委員会は2月19日、「第28回全国菓子大博覧会・北海道(あさひかわ菓子博2025)」における「開催100日前記者発表会」を、札幌市民交流プラザ クリエイティブスタジオにて実施した。全国の銘菓「第28回全国菓子大博覧会・北海道(あさひかわ菓子博2025)」は、5月30日〜6月15日に旭川市(道北アークス大雪アリーナ、旭川地場産業振興センター(道の駅あさひかわ)、旭川市大雪クリスタルホール)にて開催