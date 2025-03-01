2025年2月14日（金）より公開中の『映画 先輩はおとこのこ あめのち晴れ』と、本作の舞台となる湘南で運行されている「江ノ島電鉄」とのコラボレーションが決定した。中吊り広告（3種）『映画 先輩はおとこのこ あめのち晴れ』の中吊り広告＆窓うえ広告を掲載した電車が期間中に走行。中吊り広告3種、窓うえ広告1種の全４種類のオリジナルポスターが掲示される。開催場所：江ノ電鎌倉駅−藤沢駅開催期間：2025年2月28日（金）〜2