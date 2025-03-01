宝塚音楽学校の卒業式で入場する第111期生＝1日午前、兵庫県宝塚市宝塚歌劇団の俳優養成機関「宝塚音楽学校」で1日、2023年春に入学した第111期生の卒業式が開かれた。歌劇団が23年の俳優急死問題を受けた「改革」を誓う中、2年間、ダンスや歌、芝居などの厳しい稽古を乗り越えた39人の卒業生がタカラジェンヌの道を歩み始める。歌劇団では宙組の女性俳優が23年9月に急死。親会社の阪急阪神HDが昨年3月、上級生らのパワハラを