エンターテインメントマーケティング株式会社は、自動車用塗料を用いて、人気のホンダ車「S2000」「ZR-V」の実車のカラーを再現したスマートフォンケースをオフィシャルライセンス商品として発売開始した。S2000カラーリスト＜自動車用塗料を使用してS2000、ZR-Vのボディカラーを再現＞本商品は自動車用の塗料とコーティング剤を用いた、色や質感が実車と同じスマートフォンケース。一般的なスマートフォンケースと異なり、CMYKの