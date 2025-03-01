タレントの松丸亮吾が2月28日、自身のXを更新し、人気スマートフォン向けアプリゲーム『Pokemon Trading Card Game Pocket』（ポケポケ）の新パック「超克の光」で激レアカードを入手したことを報告した。【画像】すげぇ！絵柄が違う松丸亮吾が入手した『ポケポケ』激レアカード新パック「超克の光」は、世界のすべてを生み出したと言われている幻のポケモン・アルセウスをはじめとしたポケモンを多数収録し、ポケモンカード