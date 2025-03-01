占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「みずがめ座」の2025年3月の運勢を占います。 みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）【今月のカード：塔（The Tower）／正位置】「塔」の正位置は、予期せぬ出来事や大きな変化を示します。今月は、思いがけないチャンスや偶然の出会いが訪れ、新たな展開が生まれるかもしれません。ただし、急に距離を縮めるのは避け、慎重に理解を深めながら未来につな