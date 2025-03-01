長崎県佐世保市の地場スーパー「エレナ」が、軽トラックによる移動販売を始めて今年で10年を迎え、1月に1台増便して市南部まで販売エリアを拡大した。関係者によると、運転免許証を自主返納した高齢者などを対象にした取り組みで、ニーズは年々増しているという。移動販売は2015年秋に始め、冷凍・冷蔵機能付きの軽トラック5台で、市北部（相浦町や大野町）や長崎市南部（野母崎地区など）、平戸市周辺の公民館などを巡ってき