日本の棚田百選の一つ、熊本県球磨村三ケ浦の松谷棚田の最上部にある村立「田舎の体験交流館さんがうら」一帯で2月22日夜、「くまむら灯籠祭」があり、幻想的な灯籠の明かりで包まれた。地元住民でつくる「田舎の体験交流館さんがうら運営委員会」が、交流人口増や食の魅力のPRなどを目的に開催。村が後援した。「さんがうら」は、2010年に閉校した一勝地第二小をリノベーションした宿泊型体験施設。メイン会場の体育館では