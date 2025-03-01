韓国・忠清南道の最大都市である天安（チョンアン）市が「三・一節」を記念したイベントを行った。【注目】「私たちの先祖の国籍は日本だった」韓国長官の“問題発言”「三・一節」は、日本統治時代だった1919年3月1日に起きた「三・一独立運動」を記念した日で、韓国では1949年から祝日として指定されている。天安市は第106回「三・一節」を翌日に控えた2月28日、天安アウネ市場で「2025アウネ烽火祭」を開催し、市民と共に独立運