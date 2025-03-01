皆さまこんにちは、美眉のプロSAORIです！眉は顔の印象を大きく左右するパーツ。特に眉メイクを少し間違えるだけで、顔が一気に老けて見えることもあります。今回は現役の美眉スタイリストが見た「イタ見え眉メイク」の特徴を3つ紹介し、それをどう改善すればOKメイクになるのかを解説します。【詳細】他の記事はこちら1．眉尻が極端に下がっている老け見え眉メイクで最もよく見かけるのが、眉尻が下がりすぎているデザイン。眉尻