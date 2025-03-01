2025年2月24日、大阪マラソンで6位に入った黒田朝日写真／長田洋平/アフロスポーツ（スポーツライター：酒井 政人）[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]マラソンでも“朝日”が昇る近藤亮太（三菱重工）が初マラソン日本最高記録となる２時間05分39秒（日本歴代５位）を叩き出した大阪マラソン2025。もうひとり、従来の初マラソン日本最高記録を上回った選手がいる。青学大の３年生エース・黒田朝日だ。腕時計をしない