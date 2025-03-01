[3.1 J2第3節](Qスタ)※13:00開始主審:Elliot Bell<出場メンバー>[ベガルタ仙台]先発GK 33 林彰洋DF 5 菅田真啓DF 25 真瀬拓海DF 39 石尾陸登DF 44 井上詩音MF 8 武田英寿MF 10 鎌田大夢MF 11 郷家友太MF 14 相良竜之介FW 9 エロンFW 47 荒木駿太控えGK 21 梅田陸空DF 3 奥山政幸DF 13 實藤友紀MF 6 松井蓮之MF 17 工藤蒼生MF 24 名願斗哉MF 27 オナイウ情滋FW 18 梅木翼FW 99 宮崎鴻監督森山佳郎[大分トリニータ]先発GK 32