東京で妻と子ども2人と幸せに暮らす、主人公の高山道雄40歳。漫画家としての仕事も順調で、何の問題もない人生を送っているように見える。が、実は高山は“ある悩み”を抱えていた。【グロ注意】「ホコリで床が真っ白」無職の兄（55）が30年“引きこもる”ゴミ屋敷をマンガで見る（画像多数）彼を悩ませるのは、15歳上の長兄の存在。両親が他界し、ゴミ屋敷のように荒廃した岐阜の実家で、長兄は孤独な“引きこもり生活”を送