「オープン戦、ドジャース−エンゼルス」（２８日、グレンデール）エンゼルスの菊池雄星投手が先発。１回途中２失点で降板したが２回からオープン戦ルールにより再登板し、打者６人を完璧に抑えた。初回初球、岩手・花巻東の後輩、大谷翔平選手に対して外角直球でストライク。だが、３−２からの高めを仕留められ、いきなり先頭打者本塁打を浴びた。この後も立て直せず、１回を投げきれず３安打２失点１四球で降板した。最後