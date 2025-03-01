２月２２日、重慶市の工作機械メーカー、重慶宏鋼数控機床の工場で働く作業員。（重慶＝新華社記者／王全超）【新華社北京3月1日】中国国家統計局サービス業調査センターと中国物流購買連合会が1日発表した2月の製造業購買担当者景気指数（製造業PMI）は50.2で、前月より1.1ポイント上昇した。