大和ハウスリアルティマネジメントは、「ダイワロイネットホテル秋田駅前」を2月14日に開業した。建物は地上13階建て。客室はスタンダードダブル、デラックスクイーン、スーペリアツイン、最上階に位置するジュニアスイートやフォースなど、全214室を設置する。「ジュニアスイート」はバス・トイレが完全セパレートタイプで、オーブンレンジや冷凍庫付き冷蔵庫を備える。「フォース」は壁に投影できるプロジェクターが付いている。